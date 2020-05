Theo Hernandez: “Io come Bale? Sono giovane. Dipende da me”

MILAN NEWS – Intervista esclusiva a Theo Hernandez, terzino francese del Milan, pubblicata questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’. Tra le varie domande a cui il laterale rossonero ha risposto ai colleghi della rosea, c’è stata anche quella su un possibile paragone tattico con Gareth Bale, anch’egli nato terzino sinistro e poi diventato un esterno molto più offensivo, quasi attaccante.

“Sono ancora molto giovane e ho margini di crescita – ha risposto Theo Hernandez -. Vedremo cosa ci riserva il futuro. Qui ho tutto ciò che mi serve per far bene, dipende da me e dal mio lavoro”. La sua quotazione economica, dopo questa stagione, è certamente lievitata: ecco quanto vale ora>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓