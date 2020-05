Milan, ecco a quanto è salita la quotazione di Theo Hernandez

MILAN NEWS – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, la quotazione sul mercato di Theo Hernandez è salita in maniera importante. Secondo la rosea, infatti, ad oggi la valutazione del terzino francese gira intorno ai 50 milioni, ben 30 in più rispetto a quelli investiti dal Milan la scorsa estate.

Theo è arrivato a Milano con tanti punti di domanda, soprattutto caratteriali. A Madrid era considerato irrecuperabile da questo punto di vista, invece in rossonero si è dimostrato esemplare e fuori dal campo non ha mai fatto parlare di sé. Ha fatto molto chiacchiera, al contrario, sul rettangolo verde grazie soprattutto alle sue 6 reti con la maglia del Milan tra campionato e Coppa Italia. In tema di mercato fa sempre parlare Gigio Donnarumma: LE ULTIME>>>

