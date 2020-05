Calciomercato Milan – Donnarumma via solo per un’offerta allettante

CALCIOMERCATO MILAN – Come scrive questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan cederà Gigio Donnarumma solamente in caso di un’offerta allettante. Da entrambe le parti lo scopo principale è quello di rinnovare il contratto, ma è chiaro che se dovesse giungere negli uffici di via Aldo Rossi una richiesta in grado di accontentare tutti allora verrebbe presa in seria considerazione.

Ad oggi, tuttavia, questo non è ancora accaduto visto che l’ultima offerta risale ad un anno fa quando il PSG provò ad affondare il colpo con la proposta di 20 milioni più il cartellino di Alphonse Areola. Risultato, offerta respinta al mittente in tempo zero. All’orizzonte non ci sono ad ora prospettive più allettanti anche perché si dovrà fare i conti con il Coronavirus che in qualche modo inciderà sul mercato. In Francia, poi, il campionato è stato ufficialmente annullato e ieri il titolo è andato al PSG: continua a leggere>>>

