Theo Hernandez, il suo primo allenatore: “Mi ricordava Roberto Carlos”

Victor Alfonso, ex allenatore dell'Atletico Madrid B, ha parlato di un giovanissimo Theo Hernandez. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport': "Il mio primo ricordo di Theo Hernandez è quello di un ragazzo scherzoso, pazzerello, nel senso buono del termine. Si capiva che sarebbe arrivato lontano. Mi stupì a livello fisico, un vero portento. Capitava che lo schieravo esterno alto, ma è da terzino che rende di più perché ha più spazio davanti a sé. Con la palla fra i piedi è una potenza, mi ricordava Roberto Carlos. Futuro? È ancora giovane ed ha ampi margini di miglioramento, su questo non c’è dubbio. Al Milan può diventare il miglior laterale sinistro al mondo". Non solo Maignan per il dopo Donnarumma: spunta una nuova idea per il Milan