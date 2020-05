Theo Hernandez: “Fiducia di Pioli decisiva. Qui posso imparare dai migliori”

MILAN NEWS – Intervista esclusiva a Theo Hernandez, terzino francese del Milan, pubblicata questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’. Il laterale rossonero ha parlato anche del suo ambientamento al campionato italiano in questa sua prima stagione, sottolineando il buon rapporto con Stefano Pioli: “È stato un anno molto importante per me. Mi sono adattato molto rapidamente a un nuovo campionato e alla pressione di un grande club. La fiducia dello staff tecnico, l’aiuto dei compagni e l’affetto che i nostri tifosi ci danno sono fondamentali. La fiducia di Pioli è decisiva. Poi essere in un grande club e avere l’opportunità di imparare dai migliori è tra gli aspetti che apprezzo di più”, ha dichiarato Theo Hernandez.

Il futuro di Donnarumma è ancora tutto da scrivere: ma si prospetta uno scenario che avrebbe dell’incredibile>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓