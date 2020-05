Theo Hernandez: “Ecco chi mi ha aiutato di più quando sono arrivato”

MILAN NEWS – Intervista esclusiva a Theo Hernandez, terzino francese del Milan, pubblicata questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’. Il laterale ex Alavés e Real Madrid ha parlato anche di chi lo ha aiutato maggiormente nel momento in cui si è trasferito in rossonero. “Gli spagnoli Castillejo e Reina, con i quali condivido coloro che mi rappresentano (ag. Manolo Garcia Quilòn e suo figlio Roberto ndr). Samu e Pepe sono stati fondamentali, ma anche tutto il resto dei compagni e lo staff del club mi hanno supportato in questi giorni non facili”, ha dichiarato il numero 19 rossonero.

