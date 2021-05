Thauvin: “Addio al Marsiglia? Sono un amante dell’America Latina” | News

Florian Thauvin, obiettivo di mercato del Milan ormai sfumato, ha parlato del suo trasferimento al Tigre, club del campionato messicano

Florian Thauvin, attaccante francese, poteva essere uno dei colpi estivi di mercato del Milan. Il campione del mondo, però, ha accettato di trasferirsi al Tigre, squadra messicana dove troverà il suo connazionale Gignac. A tal proposito, ha rilasciato un'intervista a 'L'Equipe' dove ha parlato del suo addio al Marsiglia. Queste le sue parole. "Addio al Marsiglia? È stata una scelta difficile per me. Mi hanno fatto un’offerta superba, un contratto di cinque anni, migliore di quello attuale: hanno fatto di tutto per tenermi. E’ il miglior club francese, ma anche difficile e faticoso. Non volevo danneggiare la società, se non fossi stato pronto al 100%. Ho avuto l’opportunità di rimanere in Europa, con tanti interessamenti. La cosa più importante per me è divertirmi e sono sempre stato un amante dell’America Latina. Gignac ha avuto un ruolo importante, mi ha chiamato per parlarmi del progetto, poi ho parlato con i manager. Fin da subito, sono stato emozionato e convinto. Ho sempre visto Gignac divertirsi molto lì e allora ci siamo mossi rapidamente". Vice Ibra, piace Icardi: fissato il prezzo dell'argentino