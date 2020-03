Tesser esalta Pobega: “Grandi margini di crescita. Può andare al Benevento..”

NEWS MILAN – Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser, intervistato da Tuttosport, ha parlato anche del gioiellino di proprietà del Milan Tommaso Pobega. “E’ un calciatore che spende molto, facendo con tanta generosità sia la fase difensiva che quella offensiva. Ha grandi margini di crescita. Il Benevento può essere interessato a lui perché Inzaghi lo ha allenato in Primavera del Milan. E’ un centrocampista molto interessante che veniva da una stagione da titolare in Serie C a Terni. Lo trovo sempre molto motivato e arriverà ad un buon livello. Poi starà a lui scegliere il suo futuro”, ha concluso Tesser.

Il talentino classe 1999 potrebbe tornare in rossonero, ma non è da escludere che il Milan lo lasci partire ancora una volta in prestito per fargli fare un altro anno di esperienza (magari in A questa volta). Ecco i suoi numeri col Pordenone in questa annata>>>

