Terry: “Maldini, mio mito assoluto. Ho sfiorato il Milan, che sogno”

Daniele Triolo

John Terry, ex difensore del Chelsea, ha parlato anche di Milan nella sua intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni sui rossoneri.

Terry sui difensori italiani: "Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono i migliori della loro generazione, due top player. Sono già leggende. Io spesso li studiavo, come ho sempre studiato gli italiani. Franco Baresi, da cui tutto è cominciato. Paolo Maldini, mio mito assoluto, l'uomo che faceva sembrare tutto facile. Nessun difensore ha mai avuto uno stile naturale come lui".

Terry sulla possibilità avuta di giocare in Serie A: "Il Milan, quando avevo 33 anni, mi ha chiamato attraverso due diversi agenti. Ho capito che c'era una possibilità. Non se n'è fatto nulla e va bene così, perché sono stato fortunato a giocare una vita nel Chelsea. Ma il Milan sarebbe stato un sogno, niente di meno".

Terry su Carlo Ancelotti, uno dei suoi tecnici con i 'Blues': "Mai visto i compagni giocare per un allenatore come lui. Uomo e tattico fantastico, siamo ancora in contatto".