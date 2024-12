Su come è arrivata la sconfitta per il suo Milan Futuro: "Primi dieci minuti, poi abbiamo preso gol su una situazione che vorrei rivedere. Da quel momento al 60', la partita secondo me è stata equilibrata. È completamente diversa la sconfitta rispetto a quella di Pescara, dove non eravamo scesi in campo. A Terni abbiamo fatto un'ottima gara dal punto di vista tecnico e di personalità. Poi ovviamente gli errori in questa categoria, così come in tutte le categorie, vengono pagati a caro prezzo. Non dobbiamo far altro che guardare avanti".