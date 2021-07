Terim: “Calhanoglu, Inter per restare al top. Milan, fiducia in Ibra”

Fatih Terim, ex allenatore del Milan, ha parlato di Hakan Calhanoglu e del suo trasferimento all'Inter. Le sue dichiarazioni

Terim sul passaggio di Calhanoglu dal Milan all'Inter: "Prima di tutto sono molto felice! Io adoro Hakan e di lui mi fido. Lo seguo dai tempi del Karlsruhe e quando ha giocato per la prima volta con la Turchia nel 2013, a 19 anni, in panchina c'ero. È stato importante anche per me, era il mio debutto-bis in Nazionale. Lo guardo ancora con grande orgoglio ed è un esempio per i bambini turchi. La cosa bella di questo trasferimento è che Hakan ha potuto scegliere il suo destino: ha voluto l'Inter per restare al top. E non sono sorpreso che sia passato da una squadra all'altra di Milano. Dopo quattro anni ci sta. Ormai conosce il Paese ed il campionato. Sa come poter competere al massimo".