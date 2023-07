Teotino: “Musah? Giovane e con margini di progresso ancora superiori”

"Musah è giovane, è un 2002, con margini di progresso ancora superiori. È l’ennesimo acquisto che rientra in una logica, in un progetto chiaro fin da subito dopo la cessione di Tonali. Da quel momento il Milan ha operato sul mercato seguendo la linea di trovare giocatori giovani, con un futuro e un minimo di esperienza internazionale e tutto in tempi brevi". LEGGI ANCHE: Milan, concorrenza spagnola per Miranda >>>