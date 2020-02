Teotino: “Felice per Paqueta. Bennacer? Rimpiango Bakayoko”

NEWS MILAN – L’opinionista e giornalista sportivo Gianfranco Teotino, intervenuto ai microfoni dei colleghi di Radio Sportiva, ha parlato di Lucas Paqueta e Ismael Bennacer. I due centrocampisti rossoneri sono in momenti di forma opposti. Nell’ultima partita però l’algerino era assente per squalifica, mentre il brasiliano ha giocato la mezz’ora finale in Milan-Verona senza però riuscire ad incidere particolarmente.

Paqueta ha giocato bene al momento del suo ingresso: bravissimo in almeno due-tre passaggi chiave in profondità, che purtroppo i compagni non hanno sfruttato. Poi è scomparso, inspiegabilmente. Beccandosi una pesante insufficienza nelle nostre pagelle post-partita. Teotino va controcorrente, e sul brasiliano riferisce: “Penso che sia stata un bene la mancata cessione, il Milan si sarebbe indebolito troppo”. Sappiamo che l’ex Flamengo non è stato ceduto più per assenza di offerte congrue, che per volontà del club.

Relativamente a Bennacer, ricordiamo che in Milan-Verona era assente per squalifica, una piccola critica relativa alle sue caratteristiche. Ma anche un rimpianto su Tiémoué Bakayoko. Ecco il pensiero di Teotino: “Bennacer è un buon giocatore, sa trattare bene la palla ma secondo me non è un regista. Rimpiango uno come Bakayoko, dava forza”.

Bakayoko non è stato riscattato dal Chelsea per vari motivi, su tutti quelli disciplinari. E Gattuso ne sa qualcosa. Poi per questioni economiche, visto che servivano 35 milioni di euro. Con meno della metà è stato acquistato il miglior giocatore della Coppa d’Africa 2019: pagato 15 milioni di euro dall’Empoli retrocessa. Caratteristiche diverse da Bakayoko, certamente. Con il senno di poi, nel 4-4-2 entrambi sarebbero stati altamente funzionali per giocare insieme. Bennacer-Bakayoko, che coppia sarebbe stata. Intanto Stefano Pioli riabbraccia Bennacer per Inter-Milan: continua a leggere >>>

