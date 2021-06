Tecca: “Tonali è un ragazzo del 2000, ha tutto per sfondare” | News

Le ultime notizie sul Milan. Massimo Tecca ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia in prestito ai rossoneri

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Tecca ha parlato di Sandro Tonali. Ecco cosa ha detto il giornalista sul centrocampista del Brescia in prestito al Milan. "È un ragazzo del 2000, si può ancora aspettare e vale la pena; le qualità ci sono e ha tutto per sfondare. Non è facile passare dal Brescia al Milan. Con questa qualità in mezzo al campo può essere stimolato a dare qualcosa in più. Non va commesso l'errore fatto con Locatelli".