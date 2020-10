Tecca: “Milan, accanto ad Ibrahimovic cresciuti altri giocatori. Bravo Pioli”

Milan, l’opinione di Tecca su Ibrahimovic e Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Tecca, giornalista sportivo, ha detto la sua opinione sul momento del Milan. Queste le dichiarazioni di Tecca, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, sull’importanza che riveste Zlatan Ibrahimovic nell’universo rossonero. “Non c’è soltanto Ibra, attorno ad Ibra sono cresciuti altri giocatori. Alla fine sembrava potesse uscire, poi da quel momento non se n’è più parlato, la sua presenza negli ultimi minuti era troppo importante, andava oltre una condizione fisica un po’ deficitaria. Spettacolare la sua prestazione ma bravi anche quelli che gli stanno intorno, a cominciare da Stefano Pioli“. Tecca, poi, ha sottolineato come i rossoneri possano, a suo giudizio, addirittura inserirsi nella lotta per il titolo in questa stagione. “Napoli e Milan hanno strapazzato due delle migliori squadre del nostro campionato, si sono rapportate a squadre ritenute più forti e il modo in cui le hanno affrontare mi fa pensare che anche loro in un campionato così strano possano inserirsi nella lotta Scudetto“. ANCHE FABIO CAPELLO NE È CONVINTO: ECCO QUI LE SUE PAROLE >>>