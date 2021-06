Tecca: “Giroud ottimo vice Ibra: porterebbe al Milan stimoli e ambizioni”

Massimo Tecca, noto giornalista di Sky Sport, ha detto la sua sul probabile arrivo di Olivier Giroud alla corte del Milan

Carmelo Barillà

Non è un mistero che Olivier Giroud sia uno dei principali obiettivi di calciomercato per rinforzare l'attacco del Milan. Il francese, impegnato agli Europei, potrebbe liberarsi a parametro zero dal Chelsea, diventando un'alternativa di lusso a Zlatan Ibrahimovic.

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Massimo Tecca ha detto la sua in merito a Giroud: "Darebbe tanto peso in più all'attacco del Milan e sarebbe un'ottima alternativa ad Ibrahimovic che non ha vissuto una stagione positiva sotto il punto di vista degli infortuni. Ha segnato tanti gol, ma ha giocato il 50% delle partite. Sarebbe anche uno stimolo per i più giovani come Leao e Rebic, che hanno fatto intravedere le loro potenzialità ma non si sono ancora espressi appieno".

"La presenza di un attaccante esperto come Giroud, che in questi giorni scalpita dato che in nazionale ha davanti due calciatori di grandissimo livello (Benzema e Mbappé, n.d.r.), potrebbe aiutare la squadra a migliorare sotto il punto di vista degli stimoli e delle ambizioni", ha concluso Tecca.