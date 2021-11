Tebas: “La Superlega avrebbe distrutto l’ecosistema del calcio”

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato della Superlega e della crisi economica dovuta alla pandemia. Queste le dichiarazioni

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato della Superlega e della crisi economica dovuta alla pandemia. Queste le dichiarazioni nel suo intervento al Social Football Summit riportate dall'ANSA: "La Superlega non avrebbe risolto le problematiche del calcio europeo. Il calcio non è rappresentato da venti club per quanto grandi e potenti siano. Abbiamo oltre 1500 club che non erano compresi in quel progetto. La Superlega avrebbe aggravato le condizioni di tutti gli altri. I problemi scaturiti dalla pandemia non si risolvono cambiando i format, ma attraverso norme di controllo economico nei campionati domestici. La Superlega non risolve questo, anzi distruggerebbe l'ecosistema del calcio. Possiamo uscire da questa situazione solo con il controllo e la riduzione dei costi. Grazie a tutto questo il Barca può accedere ai mercati finanziari, ma vale anche per tutti i club spagnoli che sono sopravvissuti al Covid proprio grazie a questo. Dobbiamo essere rigidi negli apporti di capitale illimitati dei club, questo aumenta l'inflazione e lo vedremo con il Psg e il Manchester City. Quello che fanno loro è doping economico e la Uefa non sta ponendo un freno a tutto questo".