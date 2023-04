Tavelli: “Dove sta scritto che la UEFA debba punire la Juventus?”

Una delle questioni che ha fatto più discutere nel corso degli ultimi mesi e che tutt'ora continua a tenere banco è quella relativa alla Juventus , coinvolta nel caso plusvalenze. Dopo la sentenza di qualche giorno fa è voluto intervenire Fabio Tavelli , esperto del settore, che ai microfoni di 'Sky' ha dichiarato come non ci sta scritto da nessuna parte che la UEFA debba necessariamente punire la 'Vecchia Signora'. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Fabio Tavelli sulla Juventus

"La Juve è in regime di settlement agreement, fatto a settembre e ha un impegno a rientrare in bilancio entro il 2024/2025. Non c'è scritto da nessuna parte che la Uefa debba punire la Juventus: potrebbe anche ritenere sufficiente ciò che la Federcalcio con i suoi organi di giustizia deciderà. Nel caso che questi comportamenti di alterazione dei bilanci fossero in violazione del FFP, potrebbe aprire una procedura immediata perché la Uefa deve sapere entro il 30 giugno le squadre che faranno le prossime competizioni. E non è detto neanche che nel caso succeda, si opti per l'esclusione".