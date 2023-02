Tavelli: “Milan, il Tottenham è una montagna. Ma devi giocartela” | News

Intervenuto su 'Sky Sport', Fabio Tavelli ha parlato del Milan, impegnato questa sera in Champions League contro il Tottenham. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Il Milan deve giocarsela. Di tutte le italiane è quella che parte con l’avversario più forte. Il primo obiettivo del Milan è allungare la partita, cioè andare a Londra con la qualificazione ancora in bilico. Possibilmente con una prestazione migliore rispetto alle ultime. Avere un Conte anche a mezzo servizio è un ulteriore vantaggio per il Milan, che ha di fronte una montagna ma le montagne si possono scalare". Milan, botta per Theo Hernandez: proverà ad esserci con il Tottenham