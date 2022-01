Tavelli: “Kulusevski piace, ma la Juve non può rinforzare il Milan”

Il giornalista Fabio Tavelli ha parlato dell'eventuale passaggio di Dejan Kulusevski dalla Juventus al Milan. Queste le dichiarazioni

Il giornalista Fabio Tavelli ha parlato dell'eventuale passaggio di Dejan Kulusevski dalla Juventus al Milan. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Piacerebbe al Milan, ma non credo che abbia senso per la Juventus: non può andare a rinforzare una concorrente. I bianconeri hanno l'obiettivo di sgravare il monte ingaggi: non è facile trovare estimatori per Rabiot e Ramsey, ma in caso di cessione generebbero plusvalenza da investire in altri giocatori". Le Top News di oggi sul Milan: Daniel Maldini può partire, Dejan Kulusesvki sempre più difficile