Tatarusanu: “Milan, sensazioni buone ed aspettative grandi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ciprian Tatarusanu, nuovo portiere del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘DAZN‘. Queste le dichiarazioni di Tatarusanu sulla squadra rossonera tra la fine della stagione 2019-2020 e l’inizio di quella attuale, 2020-2021.

"Non è stato facile per loro all'inizio, però dopo hanno dimostrato di essere una grande squadra. Hanno fatto benissimo dopo un periodo molto, molto difficile per tutti. Le sensazioni sono buone, le aspettative sono grandi. Il mister mette intensità in tutto quello che fa. Spero di continuare così con questi risultati".