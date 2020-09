Tatarusanu: “Donnarumma tra i migliori al mondo. Ibra? Molto esigente”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ciprian Tatarusanu, nuovo portiere del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘DAZN‘. Queste tutte le dichiarazioni di Tatarusanu.

Tatarusanu e le sensazioni provate quando l’ha chiamato il Milan

“Sono stato contento. Quando una squadra così grande si interessa a te è normale essere contento, questa è una squadra grandissima. Hanno vinto tutto, ha tanta storia. Normale essere felici quando ti chiama”.

Tatarusanu sul Milan tra l’anno scorso e questa stagione

“Non è stato facile per loro all’inizio, però dopo hanno dimostrato di essere una grande squadra. Hanno fatto benissimo dopo un periodo molto, molto difficile per tutti. Le sensazioni sono buone, le aspettative sono grandi. Il mister mette intensità in tutto quello che fa. Spero di continuare così con questi risultati”.

Tatarusanu su Gigio Donnarumma

“E’ un portiere molto bravo, ha già dimostrato questo. Per me è importante che sia un bravo ragazzo, l’ho già visto negli allenamenti che lo è. Con gli altri portieri, il preparatore dei portieri formiamo un bel gruppo. C’è una bella atmosfera e questo è importante quando si arriva al campo per allenarsi. Come ogni calciatore professionista farò di tutto per giocare però sono consapevole che davanti a me c’è uno dei più forti portieri al mondo. Titolare in Nazionale. Questo per me è uno stimolo per dare tutto e per diventare più forte e farmi trovare pronto per aiutare quando il mister mi metterà in campo”

Tatarusanu su Zlatan Ibrahimović

"E' una persona molto esigente: chiede tanto però anche lui dà tantissimo. Lui non parla tanto, lo conoscete meglio di me. Però si fa sentire sul campo quando deve intervenire e questo mi piace".