Tatarusanu: “Che gioia firmare per il Milan. La prima telefonata…” | News

Ciprian Tatarusanu, portiere rossonero, ha rilasciato un'intervista al canale Twitch del Milan. Ecco cosa ha detto

Ciprian Tatarusanu, portiere rossonero, è intervenuto sul canale Twitch del Milan. Ecco cosa ha detto: "Passione per la cucina? Dopo il caffè ho una grande passione, fare il pane in casa. Devi stare tanto sull’impasto, osservarlo, vedere come cresce, ci sono tanti step prima di metterlo in forno. È una gioia per me. Capelli? Ho voluto provare un taglio lungo, però non mi stavano bene come credevo. Non avevo il volume che volevo e allora li ho tagliati. Mia moglie è felicissima (ride, ndr)