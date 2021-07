Tassotti: “Shevchenko? La sua volontà è quella di tornare al Milan”

Mauro Tassotti, vice allenatore dell'Ucraina, ha parlato di Andrij Shevchenko e del suo possibile futuro al Milan

Andrij Shevchenko al Milan?. Un sogno per i tifosi e per lo stesso Sheva, che pensa di ritornare nella sua vecchia squadra. Questa volta, però, in viste di allenatore. Shevchenko, infatti, sta facendo benissimo sulla panchina dell'Ucraina, che è si è qualificata per i quarti di finale dell'Europeo ancora in corso. Il prossimo ostacolo si chiama Inghilterra, che ha battuto agli ottavi la Germania.