Tassotti: “Lotta Champions affascinante tra Milan e Juventus”

Mauro Tassotti, ex difensore rossonero, ha parlato dell'affascinante corsa per un posto nella Champions League 2021-2022

Mauro Tassotti, ex difensore rossonero ed oggi vice allenatore della Nazionale Ucraina, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport'. Tassotti si è espresso sul momento del Milan di Stefano Pioli, confrontandolo a quello della Juventus di Andrea Pirlo. "Il Milan deve stare attento, così come la Juve, che dovrà giocare anche con l'Inter. È una lotta affascinante, la più affascinante in questo momento", le sue parole.