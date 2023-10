Tassotti: “Il mio erede? Non faccio paragoni, ma Di Lorenzo è il migliore”

Mauro Tassotti, ex difensore di Milan e Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match che si terrà alle 18:00 a San Siro

Sull'erede di Tassotti: "L'erede di Tassotti? Non facciamo paragoni. Io posso dire che Di Lorenzo è il migliore di tutti. Completo, sa fare le fasi di gioco, crossa e segna. Forte, molto forte. Calabria è forte? Certo, quando sta bene si muove ad altissimi livelli. È completo, capisce il gioco, interpreta bene le posizioni. Io non capisco perché non è nel giro della Nazionale. Merita di entrare".