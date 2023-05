Tare: “Milinkovic-Savic? Ha un anno di contratto, ma può andare altrove”

Igli Tare, dirigente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibile partenza di Sergej Milinkovic-Savic

Igli Tare, dirigente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sportitalia', soffermandosi in modo particolare sul futuro del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic, recentemente accostato anche al Milan. L'ex calciatore ha ricordato come il serbo abbia ancora un anno di contratto con i biancocelesti, ma come abbia anche la possibilità di andare altrove. Di seguito le sue parole a riguardo.