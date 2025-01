Igli Tare , dirigente sportivo, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb', soffermandosi in modo particolare sulla valutazione della stagione del Milan fino a questo momento. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Tare benedice Conceicao: "Scelta intelligente". Poi però pungola su ...

Sul Milan: "Scelta intelligente quella di prendere Conceicao. È molto esigente, lavora su ogni dettaglio e vuole la squadra molto aggressiva. In futuro si vedrà il suo lavoro. Il Milan è molto indietro in classifica e non convince ancora nel gioco, anche mercoledì in Champions ha vinto soffrendo. Ma la società ha fatto una scelta corretta, quella di portare in Italia un allenatore che ha molta fame ma soprattutto esperienza, che serve molto a un gruppo di giocatori comunque di qualità".