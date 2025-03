Tardelli: “Milan? Non entrano in campo determinati. Forse Conceicao…”

Intervenuto su Rai 2, durante 90 Minuto, Marco Tardelli ha parlato del Milan dopo la vittoria in rimonta contro il Como. L'ex calciatore ha sottolineato il deludente primo tempo dei rossoneri, ricordando che non si tratta della prima volta e ipotizzando che, magari, Sergio Conceicao non riesce a toccare le corde giuste. Infine, Tardelli elogia la rosa del Diavolo, la quale, dopo i risultati di quest'oggi, può ancora sperare nel quarto posto valido per la prossima edizione della Champions League. Ecco, di seguito, le parole di Tardelli.