Tancredi su Donnarumma: “Il Milan deve tenerlo e ripartire da lui” | News

Franco Tancredi, ex portiere della Roma e della Nazionale italiana, ha parlato di Gigio Donnarumma e del suo futuro ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. "Gli mancava continuità di rendimento che non ti viene dall'oggi al domani. Ha fatto tesoro degli errori e lo vedo sereno. Quest'anno ha trovato la continuità che deve avere un portiere di una big e della Nazionale. Ti arriva un solo tiro e devi esser pronto. Questo salto c'è stato, poi le qualità tecniche le conosciamo. Quanto alla costruzione dal basso, i passaggi indietro ok, ma a volte si esagera. Sul suo futuro mi auguro resti al Milan, in Italia. E' un vanto avere un portiere così. Però poi sono in ballo dinamiche diverse e può succedere di tutto. Il Milan deve tenerlo e ripartire da lui".