Tancredi: “Per me i giocatori del Milan hanno fatto bene ad andare da Lazza. Io…”

Franco Tancredi , ex portiere della Roma e preparatore dei portieri che ha collaborato a lungo con Fabio Capello , è stato ospite ai microfoni di TvPlay, programma in onda su Controcalciotv su Twitch. Durante l’intervento, l’ex calciatore ha commentato le recenti vicende che riguardano alcuni giocatori del Milan , protagonisti di un episodio legato alla loro presenza al concerto di Lazza . Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ho lavorato per 15 anni con Capello, è un uomo molto schietto. Se ha da dire qualcosa, lo dice in faccia. I giocatori del Milan al concerto di Lazza? Penso che fino al venerdì, i giocatori possono fare quello che vogliono. Ho avuto Nils Liedholm come allenatore, che era all’avanguardia, non gli importava nulla del resto. Era importante che la domenica davi tutto. Per me i calciatori hanno fatto bene ad andare al concerto, si saranno divertiti”.