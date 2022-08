Tallieu: “De Ketelaere? Uno così forte non l’ho più visto”

Bruno Tallieu, primo allenatore di Charles De Ketelaere al Bruges, ha elogiato il belga arrivato da poche settimane al Milan in un'intervista. Queste le dichiarazioni a Sportweek: "Un giorno uno dei nostri tecnici gli lancia un pallone, lui lo stoppa, vede arrivare l’avversario, si gira per difendere la palla con il corpo e poi va via all’improvviso con un colpo di tacco lasciando l’avversario immobile. Aveva 9 anni. Da quel giorno insegniamo il Charles Movement ai bambini. Uno così forte non l’ho più visto. Sono fiero di lui, farà la fortuna del Milan". Difesa, la nuova idea di Maldini e Massara: le ultime di mercato sul Milan >>>