Taibi su Manchester United-Milan: “L’assenza di Ibrahimovic peserà molto”

Taibi ha parlato di Manchester United-Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, Massimo Taibi ha parlato del match tra Manchester United e Milan. “Giocare a Manchester è importante per una società giovane per una squadra altrettanto giovane. E’ una partita particolare, giocare senza pubblico non sarà lo stesso. Credo che possa favorire il Milan, ma allo stesso modo al ritorno sarà favorito il Manchester. Le assenze del Milan peseranno molto, sarà difficile anche per questo. Che però che abbia fatto quadrato in periodi del genere. Tutto dipende dallo United. Se dovesse partire forte e andare in vantaggio, sarà dura per i rossoneri. L’assenza di Ibrahimovic mancherà molto, per i giovani avere un traino come lui sarebbe stato importante”. Riguardo il mercato, Maldini pensa ad un giocatore del Liverpool.