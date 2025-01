Taibi: “Juventus-Milan è una partita importante. I rossoneri sono una squadra…”

Massimo Taibi, ex portiere e dirigente, ha commentato il momento del Milan a pochi giorni dalla sfida decisiva contro la Juventus

Durante il consueto appuntamento con Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio , Massimo Taibi , ex portiere e dirigente, ha commentato il momento del Milan a pochi giorni dalla sfida decisiva contro la Juventus all'Allianz Stadium. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Su Juventus-Milan:"Questa partita è importante. La Juve viene da tanti pareggi, il Milan ha una società nuova, che sta cercando di crescere. Qualche errore è stato fatto ma è normale. Io credo che sta costruendo per vincere negli anni, come la Juventus. All'inizio tutti abbiamo detto che il Milan non era alla pari di Inter, Napoli, si sapeva che poteva puntare alla Champions. Poi dipende sempre dalle aspettative. Con questi giocatori può crescere molto".