Taibi: “Donnarumma? Al Milan non sarebbe morto di fame, io sarei rimasto”

Massimo Taibi, ex portiere del Milan e direttore sportivo della Reggina, ha parlato della scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan

Massimo Taibi, ex portiere del Milan e direttore sportivo della Reggina, ha parlato della scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan. Questo il suo pensiero ai microfoni di '1 Station Radio': "Donnarumma? Sono scelte soggettive, io al suo posto non avrei lasciato il Milan. Non credo sia solo una scelta economica, magari lo ha fatto anche per accrescere la sua esperienza andando a giocare all’estero. Se avesse accettato la proposta del Milan non sarebbe morto di fame, quindi non credo che sia stata una scelta dettata da un fattore economico". Intanto Ivan Gazidis ha rilasciato una lunga intervista a Milan TV: queste le sue dichiarazioni