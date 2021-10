Tacopina (pres. Spal): “Colombo il migliore in Serie B. Grazie, amico Massara”

Joe Tacopina, presidente della Spal, ha speso parole al miele per il suo attaccante Lorenzo Colombo, arrivato in prestito secco dal Milan

Joe Tacopina, presidente della Spal, ha speso parole al miele per il suo attaccante Lorenzo Colombo, arrivato in prestito secco dal Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "La Serie B è davvero molto difficile, ma vedo qualcosa che mi piace nella mia squadra. La mia ambizione è di andare in Serie A. Dico questo perché il mio obiettivo è sempre quello di vincere"