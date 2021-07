Tacconi: “Donnarumma al Psg? Io avrei fatto lo stesso a quelle cifre”

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Questo il suo pensiero

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'Prima Tivvù': "Conoscendo Mancini e il suo staff mi aspettavo una possibile vittoria, ci sono calciatori che sanno cosa vuol dire essere in uno spogliatoio e ci sono personaggi come Vialli, Lombardo, Evani, Oriali. Poi ci vuole anche un po' di fortuna, e dopo l'11 luglio 1982 ci siamo ripetuti l'11 luglio 2021. Donnarumma a 21 anni è stato protagonista e per un portiere è una cosa bellissima. Ci sono state un po' di polemiche sulla cessione ma lo avrei fatto anche io di fronte a certe cifre".