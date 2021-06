Tacchinardi: “Vlahovic il profilo ideale per il Milan, meglio prenderlo ora”

Le ultime notizie sul Milan. Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic

Intervenuto a 'TMW Radio' nel corso della trasmissione 'Maracanà', Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato di Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina è da tempo finito nel mirino del Milan, ecco cosa ha detto in merito l'ex centrocampista della Juventus. "Abbiamo visto le difficoltà di Mandzukic, con l'età che ha. Io credo che il profilo ideale sia Vlahovic, ma la concorrenza è agguerrita. Non so però cosa farà. Certo, avere giocatori che possono insegnarti tanto come Ibrahimovic ti possono far crescere. Preferirei lui a Giroud, che ha fatto sì benissimo. Meglio prenderlo adesso, perché tra un anno varrà il doppio. Ma è un profilo che fa gola a tanti, lo so". Intanto spunta un nuovo nome per l'attacco del Milan.