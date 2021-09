Tacchinardi: “Pioli è un super fenomeno. Milan spavaldo, ma umile”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha elogiato il Milan e in particolare il suo allenatore Stefano Pioli

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha elogiato il Milan e in particolare il suo allenatore Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Diaz è entrato in un orologio perfetto che è il Milan. Pioli è un super fenomeno: ha dato un'impronta, una spavalderia che rispetta gli avversari, a petto in fuori; anche a Liverpool mi è piaciuto il Milan. I rossoneri giocano bene, hanno velocità, ieri hanno retto l'urto: stanno benissimo mentalmente e fisicamente. L'Inter ha qualcosa più di tutti, ma il Milan è lì e andrà avanti con quella spavalderia umile che ha messo dentro Pioli".