Tacchinardi: “Chi temo di più del Milan? Leao, ma attenzione a Pulisic”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Alessio Tacchinardi ha parlato in vista del match di campionato fra Milan e Juventus . L'ex calciatore ha rivelato chi teme di più fra i giocatori rossoneri, indicando Rafael Leao ma sottolineando l'impatto che ha avuto finora uno dei nuovi arrivati come Christian Pulisic . Ecco le parole di Tacchinardi .

"Leao. Ma attenzione anche a Pulisic, l'americano mi sembra in gran forma. I bianconeri dovranno sfruttare l'assenza di Theo Hernandez. Ma peserà pure non avere Danilo, che è una delle poche colonne della Juve. Allegri non ha grandi leader e il brasiliano è uno di questi".