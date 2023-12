Tacchinardi: “Al Milan si staranno mangiando le mani per Calhanoglu”

Intervistato a La Stampa, Alessio Tacchinardi ha parlato del Milan e dell'ex centrocampista rossonero, Hakan Calhanoglu . L'ex calciatore ha elogiato le qualità del nerazzurro, sottolineando così l'errore commesso dal Milan nel lasciarlo partire a parametro zero. Ecco le parole di Tacchinardi .

"È stato bravissimo Inzaghi a cambiargli ruolo. Mi ricorda l’evoluzione di Pirlo: come trequartista non era decisivo, mentre da regista illuminava il gioco. Calhanoglu ha ottimi piedi, ma potendo avere più spazio e tempo ora è tutto un altro giocatore. Il Milan si starà mangiando le mani…". LEGGI ANCHE: Atalanta-Milan, il ritorno di Giroud con una motivazione in più >>>