Tacchinardi: “Vlahovic ha la presunzione di Ibrahimovic a 20 anni”

Alessio Tacchinardi, ex mediano della Juventus, ha parlato di Dusan Vlahovic, colpo di mercato dei bianconeri. Accostandolo allo svedese

Daniele Triolo

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato, in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, di Dusan Vlahovic, prossimo colpo di calciomercato dei bianconeri.

"È un investimento pesantissimo in un momento difficile per tutti e anche per la Juve a livello economico, tra la pandemia e gli stadi vuoti. Poteva farlo a giugno, questa mossa dice ai giocatori che serve più voglia e gente ambiziosa. Per una squadra alla continua ricerca di un leader, lui lo è: può essere quello che è stato Edgar Davids nella mia Juventus, è arrivato e ha ribaltato la squadra, ed era considerato una mela marcia".

"Se si escludono i mostri sacri a cui non puoi arrivare, la Juve ha preso il giocatore più presuntuoso in senso positivo, nel senso di ambizione e determinazione, una presunzione alla Zlatan Ibrahimovic quando aveva 20 anni, e solo con quella puoi arrivare al top. Per la Juve inizia un altro campionato”, ha concluso Tacchinardi, paragonando, dunque, il serbo all'attaccante svedese del Diavolo di Stefano Pioli. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

