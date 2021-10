Tacchinardi: “Fischi per Donnarumma? Ognuno ha quello che si merita”

L'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha parlato dei possibili fischi di San Siro per Gianluigi Donnarumma. Questo il suo pensiero

Mercoledì 6 ottobre, a San Siro, l'Italia affronta la Spagna per la semifinale di 'Nations League'. Un'occasione che vedrà il ritorno di Gianluigi Donnarumma in quello che è stato il suo stadio fino a pochi mesi fa. C'è il rischio concreto che una parte di San Siro lo possa fischiare per come ha lasciato il Milan a parametro zero. Della questione ha parlato l'ex calciatore Alessio Tacchinardi: queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio'.