Svezia, Ibrahimovic: “Se mi sento bene ci sarò e giocherò”

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale della Svezia e ha toccato tanti temi interessanti, come riportato da Sportbaldet. Interrogato sulla possibilità di scendere in campo nel corso dei prossimi impegni che la Nazionale scandinava dovrà affrontare, il centravanti rossonero ha sostenuto come se dovesse stare bene ci sarà e giocherà. Di seguito le sue parole.