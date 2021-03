Svezia, Ibrahimovic: “Merito la convocazione. Mantengo un livello alto”

Zlatan Ibrahimovic, attraverso il canale YouTube della Svezia, ha parlato del suo ritorno in Nazionale dopo quasi cinque anni

"Zlatan Ibrahimovic, attraverso il canale YouTube della Svezia, ha parlato del suo ritorno in Nazionale dopo quasi cinque anni. Queste le dichiarazioni: "Non voglio essere convocato per quello che ho fatto prima, ma per quello che posso dare ora. Non posso essere il giocatore che ero 5, 10, 15 o 20 anni fa. Ora ho una fisico completamente diverso e un gioco completamente diverso. Ma mantengo un livello molto alto. Non dovete preoccuparvi. Non sono nella lista dei convocati perché mi chiamo Zlatan Ibrahimovic. È a causa di ciò che aggiungo alla rosa e di ciò che ho realizzato. Penso di meritarlo. L'incontro col ct Andersson? È stato molto positivo. Abbiamo esaminato tutto e tracciato una linea su tutto quello che è il passato. Abbiamo parlato con rispetto tra di noi. Ho trovato in Janne un interlocutore chiaro e diretto. Ho avuto modo di incontrare un vincitore. Riconosco quella mentalità in me stesso. Quando sei un calciatore ad un certo livello e hai la possibilità di rappresentare il tuo paese è la gioia più grande che ci sia poterlo fare. È con orgoglio e onore che indosserò la maglia della nazionale".