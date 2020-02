Suso: “Pioli? Non ho avuto nessun problema con lui al Milan”

NEWS MILAN – Jesus Suso, ex calciatore del Milan, nell’intervista concessa ai microfoni di Diario de Sevilla, ha parlato del rapporto con Stefano Pioli, attuale allenatore rossonero.

"Non ho avuto nessun problema con lui, ci siamo parlati sempre in modo chiaro. Auguro al Milan, all'allenatore e ai miei ex compagni il meglio. Ho visto il derby, hanno giocato bene, erano in vantaggio 2-0, ma purtroppo alla fine hanno perso 4-2".

