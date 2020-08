Suso: “Il Milan è parte del mio cuore, sto meglio a Siviglia”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jesus Suso è finalista d’Europa League con il suo Siviglia. Vittoria in rimonta in semifinale contro il Manchester United. Lo spagnolo è andato anche in gol: ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel post-partita.

Sulla partita: “Non avevamo iniziato benissimo, siamo riusciti a pareggiare ma comunque lo United con la rapidità dei suoi attaccanti ha creato tanti pericoli. Il gol di stasera va alla mia famiglia, che mi manca tanto”.

Sul Milan, sua ex squadra: “Il Milan è la mia squadra, parte del mio cuore, sono felice che abbia finito bene il campionato – ha dichiarato Suso – . Ma ora a Siviglia sto benissimo, volevo questo trasferimento che pensavo fosse il meglio per me. Sono felice sia per me, che per loro”.

La finale contro Inter o Shakhtar: “Sono abituato a giocare contro l’Inter, ma anche lo Shakhtar è molto forte. Aspettiamo domani, poi vedremo”.

LE NOTIZIE PIU’ IMPORTANTI DI GIORNATA >>>