Suso, attaccante del Siviglia, con un passato in Serie A tra Milan e Genoa, ha rilasciato dichiarazioni al quotidiano spagnolo AS, mettendo un freno alle speculazioni su un suo possibile ritorno al Cadice. Suso ha chiarito di essere totalmente concentrato sul difficile momento che sta attraversando la sua attuale squadra, sottolineando come il futuro non rappresenti una sua priorità in questa fase cruciale della stagione.