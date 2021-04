Superlega, Serafini: “Prima di prendere una posizione studiate la cosa”

Luca Serafini, noto giornalista tifoso del Milan, ha parlato delle critiche ricevute dalla Superlega in questi giorni. Ecco il suo appello ai tifosi

Luca Serafini, noto giornalista tifoso del Milan, ha parlato delle critiche ricevute dalla Superlega in questi giorni. Ecco il suo appello ai tifosi ai microfoni di Milan TV: "Faccio solo un appello a tutti i tifosi del Milan e di altre squadre. Prima di prendere una posizione drastica studiate la cosa. Quando mi hanno detto che San Siro si doveva abbattere sono insorto, poi mi hanno fatto vedere il piano, era matematicamente impossibile ristrutturarlo. Bisogna prendere atto delle cose, bisogna studiarle e avremo tempo di discuterne. Non bisogna bocciare a prescindere. Bisogna capire perché questi club hanno preso questa decisione".