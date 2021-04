SuperLega, Moggi: “Maldini non sapeva niente? E’ nullo dentro il Milan”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato della SuperLega e non ha mancato l'occasione per lanciare delle frecciatine a Maldini

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha parlato della SuperLega in live su Twitch ai microfoni di 'calciomercato.com'. Tra i tanti temi trattati, l'83enne di Monticiano non ha mancato l'occasione per criticare il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini. Queste le sue parole. "Non sapeva niente della SuperLega? Dicendo così dimostra di essere lì perché ha avuto un passato glorioso da giocatore e non perché merita, altrimenti sarebbe stato informato. In questo modo vuol dire che nell'azienda è nullo".